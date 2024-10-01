Стало известно, что каждый пятый петербуржец окончил магистратуру, а 63 процента не планируют

Готовы пройти этот этап обучения - 35 процентов Исследование «Нетологии» и онлайн-кампуса НИУ ВШЭ показало, что 19% петербуржцев уже имеют степень магистра, а еще 19% находятся в процессе обучения, передает «Вечерний Санкт-Петербург».