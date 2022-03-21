Омбудсмен ДНР упрекнула МККК и ООН за молчание в отношении обстрела Донецка из «Точки-У»

Донецкая Народная Республика до сих пор не получила реакции от МККК и ООН на удар украинской армии из «Точки-У» по центру Донецка, в результате которого погибли более 20 человек, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Донецкая Народная Республика до сих пор не получила реакции от МККК и ООН на удар украинской армии из «Точки-У» по центру Донецка, в результате которого погибли более 20 человек, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
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