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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яссы (WTA). 1/2 финала. Мирра Андреева сыграет с Данилович

Сетка турнира здесь. UniCredit Iasi Open Яссы, Румыния 21 – 26 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Мирра Андреева (Россия)  Ольга Данилович (Сербия) Дата проведения 25 июля, 13.

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