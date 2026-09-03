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Прокуратура утвердила обвинения против разыскиваемой звезды «Ивановы-Ивановы» и «Т-34»

Тимирязевская межрайонная прокуратура утвердила обвинение против актера Семена Трескунова* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов.

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