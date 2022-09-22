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Боррель анонсировал новые антироссийские санкции из-за референдумов

Боррель анонсировал новые антироссийские санкции из-за референдумов

Евросоюз планирует как можно скорее ввести новые санкции против России из-за планируемых референдумов - jб этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 21 сtнтября на пресс-конференции в ходе Генассаблеи ООН Евросоюз планирует как можно скорее ввести новые санкции против России из-за планируемых референдумов — jб этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 21 сtнтября на пресс-конференции в ходе Генассаблеи ООН «Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, насколько возможно скорее совместно с нашими партнерами.

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