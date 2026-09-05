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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда за развитие Москвы

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда за развитие Москвы

Владимир Путин подписал указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда Российской Федерации — «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы».

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Александр Петров

С организационной "составляющей" у господина Собянина вроде бы всё в порядке. для награждения таким высоким званием, а как, относительно, его идеологических "установок" и "направленностей" в обстановке проводимой,Россией, войны????