Путин присвоил Собянину звание Героя Труда за развитие Москвы

Владимир Путин подписал указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда Российской Федерации — «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы».
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С организационной "составляющей" у господина Собянина вроде бы всё в порядке. для награждения таким высоким званием, а как, относительно, его идеологических "установок" и "направленностей" в обстановке проводимой,Россией, войны????