Федераль эзләүдәге Илүсә Фәләхова элемтәгә чыккан: үзе ябыккан, улы үскән: https://intertat.tatar/news/turistlarny-aldagan-ilusa-falaxova-elemtaga-cykkan-uze-yabykkan-uly-uskan-5865896.
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Федераль эзләүдәге Илүсә Фәләхова элемтәгә чыккан: үзе ябыккан, улы үскән: https://intertat.tatar/news/turistlarny-aldagan-ilusa-falaxova-elemtaga-cykkan-uze-yabykkan-uly-uskan-5865896.