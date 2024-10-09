Рубль опять дешевеет. Курсы доллара и евро на 9 октября

Российский рубль снова подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 октября 2024 года, составляет 96,1079 рубля (прежнее значение – 96,0649 рубля), официальный курс евро — 105,6891 рубля (предыдущий показатель – 105,3069 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии