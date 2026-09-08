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Красиво только на картинке: 10 ошибок в ремонте, которые будут раздражать каждый день

Красиво только на картинке: 10 ошибок в ремонте, которые будут раздражать каждый день

Не все дизайнерские решения одинаково хороши. И даже если в проекте или в журнале это выглядит роскошно, реально результат по итогу может сильно разочаровать.

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