Хуситы захватили острова Большой и Малый Ханиш, укрепив контроль над Красным морем

Хуситы в Йемене сумели захватить ещё несколько стратегически важных островов в южной части Красного моря, тем самым укрепив свой контроль над ключевым морским судоходным маршрутом, сообщают Reuters и AP.
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