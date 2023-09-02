Переговоры с саломазохистами

ВТ

Врам Тавризов

Никаких переговоров не будет По договоренности через дипломатические каналы будет обмен сообщениями между РФ и США, где главное будет полная нейтральность Укры и признание новых границ РФ Укры будут поставлены в известность через посла в США об подписании двумя странами соответствующего документа Отдельно и немногословно будут прописаны условия о любых видах НЕ нахождения в Укре любых вооружений чужих стран, наемников, собственных постоянных вооружённых сил (кроме полиции) и невозможности нахождения Укры в любых военных блоках среди других стран Гарантами такого положения будут РФ, США, возможно Китай и любые другие страны - члены Совбеза ООН Этот итоговый документ будет представлен в Совет безопасности ООН для надлежащей утвердительной резолюции Любая страна-гарант/ подписант будет иметь право в оговорённые документом периодические сроки проверки выполнения гос властью Укры основных положений и условий документа в последующие 25 лет при непосредственном нахождении в Укре и оповещать итоги исследований всем заинтересованным сторонам, включая органы ООН В случае отказа США Сообщения считаются утратившими силу. Страны гаранты/подписанты имеют совещательное право в части итогового документа, касающегося механизма осуществления гарантий реализации итогового документа, без внесения изменений в тексты решения двух стран - РФ и США. РФ имеет исключительное право отзыва своих первоначального сообщения для США на любом этапе совместной двусторонней подготовки итогового документа