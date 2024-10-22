Виктор Анисимов Превратись в Бабу - Ягу, может Путин и испугается. Чёт слишком много баб желающих стать президентом России объявилось, то "Ксюшадь" возжелала в 2018 году стать президентом, то вот теперь и алкашка Йуля.
Йуля - алкашка хочет стать президентом России
Комментарии
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Регина Толстоброва
ну какой из нее президент. это даже и не надо обсуждать. и путин человек не из пугливых. таких дурочек ему нечего боятся.
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19 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
как только Юля вернётся вРоссию то будет арестована !видна забыла что она звание экстремистки получила !так что её место не в президентском кресле а у параши!
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15 час.
Олег Самойлов
В принципе сие "...Юле это не грозит, скорее всего. Вовремя туда где и приласкают и обогреют..." ВЕРНО написано, разве что, правда на МОЙ взгляд, в сем слове "съебалась" ОДНА буковка "а" ЛИШНЯЯ!
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10 час.
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