Йуля - алкашка хочет стать президентом России

Регина Толстоброва ну какой из нее президент. это даже и не надо обсуждать. и путин человек не из пугливых. таких дурочек ему нечего боятся.

ЛБ Людмила Боченкова как только Юля вернётся вРоссию то будет арестована !видна забыла что она звание экстремистки получила !так что её место не в президентском кресле а у параши!