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Суть Событий

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Памфилова заявила о наличии у эсэров шанса пройти в Госдуму, а в самой партии - об адекватном состоянии Миронова

Памфилова заявила о наличии у эсэров шанса пройти в Госдуму, а в самой партии - об адекватном состоянии Миронова

На данный момент в Госдуму проходят четыре партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". Однако у "Справедливой России" еще есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер.

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