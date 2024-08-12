Также будет увеличено количество подвижного состава автобусов № 18С.Во Владимире с 19 августа изменится маршрут пригородного автобуса № 18С, который следует в микрорайон Лесной.
Маршрут пригородного автобуса № 18С изменится во Владимире
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вот зачем эта сногсшибательная новость ? Написать нечего больше?
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
)))!!! Не скажите... полнота и доступность информации- признак цивилизованного общества. Теперь у россиянина, проживающего в Магадане сразу стало спокойно на сердце в отношении жителей микрорайона Лесной во Владимире. На фоне этой благостной вести отходят на второй план события СВО, нападение на Курскую область, все проблемы становятся такими ничтожными... Ждем новых экстренных сообщений о том, что вдруг- раз- и ...ну ни фига себе-ничего не произошло!
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15 час.
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