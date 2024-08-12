Маршрут пригородного автобуса № 18С изменится во Владимире

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Иван Иваныч

)))!!! Не скажите... полнота и доступность информации- признак цивилизованного общества. Теперь у россиянина, проживающего в Магадане сразу стало спокойно на сердце в отношении жителей микрорайона Лесной во Владимире. На фоне этой благостной вести отходят на второй план события СВО, нападение на Курскую область, все проблемы становятся такими ничтожными... Ждем новых экстренных сообщений о том, что вдруг- раз- и ...ну ни фига себе-ничего не произошло!