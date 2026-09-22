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Аргументы недели

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Латинская Америка может стать ареной новых войн

Латинская Америка может стать ареной новых войн

Несмотря на десятилетия относительного затишья, Латинская Америка рискует столкнуться с новыми вооружёнными конфликтами.

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