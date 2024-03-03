Дементьев назвал великим достижением 390 побед Бобровского за карьеру в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу за карьеру в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного Доминика Гашека (389).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии