Дементьев назвал великим достижением 390 побед Бобровского за карьеру в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу за карьеру в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного Доминика Гашека (389).