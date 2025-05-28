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RUSI (Британия): Если укронацистов не занять войной — они... убьют всех цыган и евреев!

RUSI (Британия): Если укронацистов не занять войной — они... убьют всех цыган и евреев!

ЕЛЕНА  ПАНИНА Пожалуй, самый оригинальный ответ на западный вопрос "Почему Украина должна воевать дальше?" выдал Уильям Паркер из британского Королевского института объединённых исследований (RUSI).

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