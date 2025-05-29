Приложение для обеспечения безопасности семьи Life360 добавляет трекеры потерянных вещей

Спустя более трех с половиной лет после того, как приложение для поиска членов семьи Life360 приобрело сервис по отслеживанию утерянных вещей Tile за 205 миллионов долларов, эти два сервиса наконец-то полностью интегрированы.
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