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Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт анонсировала поставку большой партии танков на Украину

Министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт анонсировала поставку большой партии танков на Украину

Германия, наряду с Францией, становятся главными спонсорами режима Зеленского в Европе, пока Великобритания переключилась на подготовку военнослужащих ВСУ.

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