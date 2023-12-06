Украинцам предлагают вручать повестки необычным образом

Повестки на Украине планируют вручать по электронной почте и заказным письмом. «В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — сказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в ….
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