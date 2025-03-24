На мосту через Онегу движение открыто только по левой полосе

На объекте продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».По словам министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 33 процента.
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