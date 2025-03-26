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Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

Не все автовладельцы знают, что помимо сезонной замены резины есть еще одна обязательная процедура для авто весной — проверка сход-развала колес, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

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