Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

Не все автовладельцы знают, что помимо сезонной замены резины есть еще одна обязательная процедура для авто весной — проверка сход-развала колес, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
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