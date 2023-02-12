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Newsweek: турне по Европе показало все отчаяние Зеленского

Аналитик Брэндон Коул опубликовал в издании Newsweek статью, в которой заявляется, что президент Украины Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за угрозы российского наступления.

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