В УМВД России по г. Севастополю наградили победителей регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Стёпа – 2025»

В преддверии Дня защиты детей в зале коллегии Управления МВД России по г. Севастополю состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского детского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа – 2025».
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