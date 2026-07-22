Просмотр телевизора оказался опаснее офисной работы для здоровья мозга

Помните старую шутку: «Телевизор — это наркотик, а работа — это ломка»? Так вот, судя по новому исследованию, которое охватило почти 6000 человек и длилось 20 лет, в этой шутке куда больше правды, чем кажется.
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