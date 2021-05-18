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Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»

Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»

Во вторник, 18 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг председателя Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Сергеевича Шконды.

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