Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»

Во вторник, 18 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг председателя Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Сергеевича Шконды.