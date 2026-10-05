Кристина Орбакайте и её 14-летняя дочь посетили модную выставку

Кристина Орбакайте и её 14-летняя дочь Клавдия от супруга Михаила Земцова посетили модную выставку Costume Art Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
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