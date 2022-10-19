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Бержерон вышел на 3-е место по голам в истории «Бостона» (403). Больше только у Бьюсика и Эспозито

Патрис Бержерон вышел на 3-е место по голам в истории «Бостона» (403). Капитан «Брюинс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:7), всего набрав 3 (1+2) балла.

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