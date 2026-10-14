Победителей конкурса «Бюджет для граждан» наградили в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан»: в 2026 году на него поступило 19 проектов от 52 школьников, студентов, педагогов и муниципальных специалистов.
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