Студвесну в Казани посвятят Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Финал XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который состоится в Казани, будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному в стране.
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