Сезон варенья под угрозой: сахар в России дорожает вдвое быстрее других продуктов, а оптовые цены бьют рекорды

Сезон варенья под угрозой: сахар в России дорожает вдвое быстрее других продуктов, а оптовые цены бьют рекордыВ то время как дачники по всей стране массово скупают ягоды для зимних заготовок, главный ингредиент для варенья — сахар — продолжает стремительно дорожать.
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