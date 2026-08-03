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Живая Кубань

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Сезон варенья под угрозой: сахар в России дорожает вдвое быстрее других продуктов, а оптовые цены бьют рекорды

Сезон варенья под угрозой: сахар в России дорожает вдвое быстрее других продуктов, а оптовые цены бьют рекорды

Сезон варенья под угрозой: сахар в России дорожает вдвое быстрее других продуктов, а оптовые цены бьют рекордыВ то время как дачники по всей стране массово скупают ягоды для зимних заготовок, главный ингредиент для варенья — сахар — продолжает стремительно дорожать.

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