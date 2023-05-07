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Показаны кадры уничтожения российским дроном «Ланцет» британского ЗРК Stormer HVM

Показаны кадры уничтожения российским дроном «Ланцет» британского ЗРК Stormer HVM

Российские военные продолжают уничтожать западную технику ВСУ в зоне спецоперации. Для нанесения высокоточных ударов часто используются ударные беспилотники, среди которых одним из самых высокоточных и массовых является барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный входящей в концерн «Калашников» российской компанией ZALA.

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