Российские военные продолжают уничтожать западную технику ВСУ в зоне спецоперации. Для нанесения высокоточных ударов часто используются ударные беспилотники, среди которых одним из самых высокоточных и массовых является барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный входящей в концерн «Калашников» российской компанией ZALA.