Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4,5 тысяч участников из 86 стран»

Соревнования в Казани завершатся 23 июня. «Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4,5 тысяч участников из 86 стран.
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