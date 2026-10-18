Коллаж Царьграда Честный разговор Делягина и Гурулёва: "Какая задача у чиновника? Ничего не делать".
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Конституция России давно нуждается в обновлениях. Но что интересно до настоящего времени не принято Конституционное Собрание, которое должно разрабатывать проект новой Конституции РФ!
Достижение всей власти это успешное разворовывание всего того что было создано советским народ. Угробили все самое лучшее в том числе образование и здравоохранение одно из лучших в мире. И кого контролировать? Каких чиновников? Тех которые сейчас по всей вертикали и в ветвях власти?Да там подавляющее большинство руководителей не имеют даже профильных образований согласно занимаемых ими должностей. Да и должности в России давно уже распределяются по отпрыскам, родственникам и приближенных к ним. В России все покупается и продается. Во власти нужны профессионалы практики, а не принцип своих.
При нынешнем подходе власти к ворам, жулью и казнокрадам воровство будет только возрастать в геометрической прогрессии. Безответственность, двойные стандарты , ненаказуемость за экономические преступления и диверсии, мягкотелость и смешные наказания за воровство приведут страну к неминуемому краху и упадку.
Жаль, но это правда и процветает сие направление сверху донизу. Главное занести деньги вовремя и нужному руководителю, а затем грубо, много, без стыда и совести ... грабить страну и вовремя смыться за бугор
Мусорная реформа в её нынешнем виде изначально задумывалась и реализуется как схема изъятия денег за практически ничего не делание. Одна только оплата за мусор, расчитываемая с квадратного метра жилого помещения чего стоит. Как буд-то мусорят метры, а не люди. И что не удивительно - вся государственная и судебная система стоит за эту схему горой. Вывод напрашивается сам.
чиновник должен исполнять только тот круг должностных обязанностей которые прописаны в его контракте-и не более ни на миллиметр!
Вся демократия в России началась с ограбления СССР!! Что тут удивляться!!