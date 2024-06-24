ЕС ввел запрет на транзакции с банками РФ и третьих стран по сделкам ОПК

Запрет на проведение финансовых операций с банками России и третьих стран, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), ввел Европейский Союз (ЕС) в рамках четырнадцатого пакета санкций, сообщает пресс-служба Совета Европы (СЕ) 24 июня на своем официальном сайте.