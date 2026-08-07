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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фламенго» предлагает «Зениту» за 70% прав на Луиса Энрике 25+5 млн евро в рассрочку (Жулио Мигел Нето)

«Фламенго» предложил 25 млн евро за 70% прав на Луиса Энрике , еще 5 млн евро могут быть предусмотрены в виде бонусов.

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