Её выбросили совершенно напрасно. Секрет возрождения орхидеи

Поникшие, желтоватые листья, потерявшие тургор, плохая корневая система… Орхидея умирает на глазах. Можно ли что-то предпринять в такой ситуации? Конечно же, да, и это по силам каждому! Не торопитесь выбрасывать орхидею — подарите ей вторую жизнь.