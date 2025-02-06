В Раде предупредили о коллапсе государственной системы Украины без денег USAID

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, известный своей оппозиционной позицией, заявил о серьезной угрозе для государственной системы Украины в связи с прекращением финансовой поддержки со стороны Агентства по международному развитию США (USAID).
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