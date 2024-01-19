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Трамп обвинил Байдена в разрушении США, допустив наличие добрых намерений

Трамп обвинил Байдена в разрушении США, допустив наличие добрых намерений

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский Джо Байден разрушил США, но у него, возможно, были добрые намерения, заявил в беседе с Fox News бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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