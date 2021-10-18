Попытки магазинных краж стали самым частым преступлением среди туристов в Москве

Число правонарушений в туристических городах России увеличилось на 34% в сравнении с 2019 годом. Так, в Москве самым частым преступлением стали ночные попытки проникновения в магазин, следует из исследования компании «Delta Системы безопасности».
Число правонарушений в туристических городах России увеличилось на 34% в сравнении с 2019 годом. Так, в Москве самым частым преступлением стали ночные попытки проникновения в магазин, следует из исследования компании «Delta Системы безопасности».
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