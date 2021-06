В зубах крупнейшего панцирного моллюска криптохитона Стеллера найдет азовскит (сантабарбараит) – редкий минерал железа, который прежде не встречался в живых организмах, пишет издание SCI News со ссылкой на исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.