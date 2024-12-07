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На охрану в школах с 1 января придётся сдавать в три раза больше

На охрану в школах с 1 января придётся сдавать в три раза больше

С нового года охранникам в школах предпишут носить оружие.Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране «на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций», согласно которому с 1 января 2025 года сотрудников ЧОП обяжут носить оружие.

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