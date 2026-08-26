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Новости Омска

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Новым гендиректором «Омскэлектро» вновь стал иногородний специалист

Новым гендиректором «Омскэлектро» вновь стал иногородний специалист. Принадлежащее омской мэрии предприятие возглавил бывший депутат Думы Ставропольского края, уроженец Краснодарского края Александр Солод.

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