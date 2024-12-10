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ВС РФ столкнулись с канадскими и чернокожими наемниками в ДНР

ВС РФ столкнулись с канадскими и чернокожими наемниками в ДНР

Военнослужащие из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки "Юг" столкнулись с канадскими и темнокожими наемниками, воюющими на стороне ВСУ, в частности, в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР.

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