Военнослужащие из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки "Юг" столкнулись с канадскими и темнокожими наемниками, воюющими на стороне ВСУ, в частности, в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР.
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