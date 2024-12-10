Военнослужащие из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки "Юг" столкнулись с канадскими и темнокожими наемниками, воюющими на стороне ВСУ, в частности, в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР.