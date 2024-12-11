За три квартала 2024 года в РФ закрылось 186 тысяч юрлиц — минимум с 2012 года

За три квартала 2024 года в России закрылись 185,6 тысяч юрлиц, что является рекордно низким показателем за аналогичный период как минимум с 2012 года (более ранняя статистика отсутствует), пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).