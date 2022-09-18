Politico: многие венгры разделяют традиционные ценности, которых придерживается Россия

18 сентября 2022, 08:53 Разрыв между Венгрией и странами Запада, которые пытаются навязать Будапешту свои ценности, растёт, многие венгры считают, что в этом вопросе правда на стороне России, рассказал Politico венгерский писатель Аттила Демко.