Двухэтажный дом сгорел в Карелии

Пожарных подняи по тревоге, но несмотря на старания, строение было сильно повреждено в результате возгорания Утром 11 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре в деревне Мартнаволок.
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