Приморские торговые сети закупили сахар по цене 68 рублей

Приморские торговые сети и оптовые компании закупили 2300 тонн сахара по цене 68 рублей. Это означает, что цена на сахар в крупных сетевых магазинах составит 76-79 рублей.
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