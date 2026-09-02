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Дружба культур: на ВЭФ открыли российско-китайскую выставку «Добрые соседи»

Дружба культур: на ВЭФ открыли российско-китайскую выставку «Добрые соседи»

В Дальневосточном федеральном университете на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) открыли российско-китайскую фотовыставку «Добрые соседи».

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