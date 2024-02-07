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«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», который вызовет снегопад в Москве

«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», который вызовет снегопад в Москве

«Роскосмос» предоставил изображение циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве. На снимке, полученном со спутника «Метеора-М», было видно формирование циклона на юге Гренландии и его движение в направлении Поволжья.

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